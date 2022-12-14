Мэр Киева заявил о взрывах в городе

Взрывы произошли в Шевченковском районе Киева, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место», — написал Кличко в своем телеграм-канале. Позже он добавил, что над городом сбиты десять беспилотников.

Шевченковский район находится в центре Киева. В нем расположены здания органов власти страны.

Рано утром воздушная тревога была объявлена в столице Украины, в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.