Опубликован список лучших фильмов и сериалов 2022 года от IMDb

Фото: © кадр из фильма «Бэтмен»
Фильм Бэтмен» занял первую строчку в рейтинге самых популярных фильмов 2022 года по версии IMDb. Лидерство среди сериалов заняли «Очень странные дела».
Киносайт IMDb опубликовал окончательный список самых популярных фильмов и сериалов 2022 года.
Топ-10 самых популярных фильмов 2022 года выглядит так:
- «Бэтмен»
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
- «Тор: Любовь и гром»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- «Варяг»
- «Серый человек»
- «Все везде и сразу»
- «Смерть на Ниле»
- «X»
Лидером среди сериалов стал проект «Очень странные дела». На втором месте «Дом дракона», следом за ним — «Лучше звоните Солу».
В десятке популярных сериалов также «Властелин колец: Кольца власти», «Эйфория», «Пацаны», «Лунный рыцарь», «Песочный человек», «Озарк» и «Изобретая Анну».