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Опубликован список лучших фильмов и сериалов 2022 года от IMDb

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бэтмен»

Фильм Бэтмен» занял первую строчку в рейтинге самых популярных фильмов 2022 года по версии IMDb. Лидерство среди сериалов заняли «Очень странные дела».

Киносайт IMDb опубликовал окончательный список самых популярных фильмов и сериалов 2022 года.

Топ-10 самых популярных фильмов 2022 года выглядит так:

  • «Бэтмен»
  • «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  • «Тор: Любовь и гром»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  • «Варяг»
  • «Серый человек»
  • «Все везде и сразу»
  • «Смерть на Ниле»
  • «X»

Лидером среди сериалов стал проект «Очень странные дела». На втором месте «Дом дракона», следом за ним — «Лучше звоните Солу».

В десятке популярных сериалов также «Властелин колец: Кольца власти», «Эйфория», «Пацаны», «Лунный рыцарь», «Песочный человек», «Озарк» и «Изобретая Анну».

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