Опубликован список лучших фильмов и сериалов 2022 года от IMDb

Фото: © кадр из фильма «Бэтмен»

Фильм Бэтмен» занял первую строчку в рейтинге самых популярных фильмов 2022 года по версии IMDb. Лидерство среди сериалов заняли «Очень странные дела».

Киносайт IMDb опубликовал окончательный список самых популярных фильмов и сериалов 2022 года.

Топ-10 самых популярных фильмов 2022 года выглядит так:

«Бэтмен»

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

«Тор: Любовь и гром»

«Топ Ган: Мэверик»

«Черная Пантера: Ваканда навеки»

«Варяг»

«Серый человек»

«Все везде и сразу»

«Смерть на Ниле»

«X»

Лидером среди сериалов стал проект «Очень странные дела». На втором месте «Дом дракона», следом за ним — «Лучше звоните Солу».

В десятке популярных сериалов также «Властелин колец: Кольца власти», «Эйфория», «Пацаны», «Лунный рыцарь», «Песочный человек», «Озарк» и «Изобретая Анну».