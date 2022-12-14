Артисты раздадут поклонникам свою одежду

Клава Кока, Мари Краймбрери, Егор Крид и другие артисты примут участие в специальной акции «QRутой шмот» на телеканале Муз-ТВ, они отдадут свою одежду зрителям.

С 12 декабря телеканал Муз-ТВ запустил специальную акцию «QRутой шмот». Каждый зритель получит шанс еженедельно выигрывать эксклюзивные образы от топовых звезд. Для этого зрителям нужно смотреть канал, ловить QR-коды во время клипов, сканировать их и накапливать на сайте Муз-ТВ.

Десять участников, собравшие наибольшее количество QR-кодов, получат вещь от звезды. Победители будут определяться каждую неделю по субботам, а всего акция продлится до 31 декабря.

В акции «QRутой шмот» приняли участие Филипп Киркоров, Диана Арбенина, DABRO, Егор Крид, Клава Кока, Ханна, Мари Краймбрери и многие другие артисты. Среди вещей, которые они раздадут —худи, костюмы, шапки.