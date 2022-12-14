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Морозы до 34 градусов пришли в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ночные похолодания ожидаются в Новосибирске в ближайшие дни, столби термометра будет опускаться до отметки в 34 градуса, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометценттра.

В Новосибирске с 14 по 16 декабря ожидается похолодание по ночам. В пригороде в четверг температура ночью опустится до 34 градусов мороза.

В четверг, 15 декабря, температура ночью составит 29-31 градусов. А днем будет 22-24 градусов, ветер 2-7 метров в секунду. Осадков не будет.

Почему в мороз не падает снег?

В пятницу, 16 декабря, температура ночью составит 26-28 градусов, а днем будет 17-19 градусов. Осадков также не будет. Морозы спадут только к воскресенью, когда днем ожидается 12 градусов, а в понедельник 6 градусов мороза.

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