Морозы до 34 градусов пришли в Новосибирск

Ночные похолодания ожидаются в Новосибирске в ближайшие дни, столби термометра будет опускаться до отметки в 34 градуса, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометценттра.

В Новосибирске с 14 по 16 декабря ожидается похолодание по ночам. В пригороде в четверг температура ночью опустится до 34 градусов мороза.

В четверг, 15 декабря, температура ночью составит 29-31 градусов. А днем будет 22-24 градусов, ветер 2-7 метров в секунду. Осадков не будет.

Почему в мороз не падает снег?

В пятницу, 16 декабря, температура ночью составит 26-28 градусов, а днем будет 17-19 градусов. Осадков также не будет. Морозы спадут только к воскресенью, когда днем ожидается 12 градусов, а в понедельник 6 градусов мороза.