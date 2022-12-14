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Оставленная новосибирским врачом салфетка в ране убила пациентку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу врача, который оставил в ране салфетку, пациентка умерла от воспалительного процесса, сообщает ведомство.

По версии следствия, в сентябре 2021 года врач-травматолог одной из областных больниц во время операции оставил в послеоперационной ране пациентки марлевую медицинскую салфетку.

После этого, с сентября по ноябрь 68-летняя потерпевшая жаловалась на острые боли в области бедра. Ее доставили в больницу, там она умерла. Причиной смерти стало инородное тело — медицинская салфетка, которая привела к развитию воспалительного процесса.

Врач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Врачу грозит до трех лет лишения свободы.

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