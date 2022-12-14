«Рождественский» астероид приблизится к Земле

Астрономы обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, сообщает Европейское космическое агентство. Он получил неофициальное название «рождественский».

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации ученых, небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние 680 000 километров, поэтому опасности для человечества в ближайшем будущем не представляет.

Астероид можно будет наблюдать в телескопы до 19 декабря. Лучший обзор откроется из Южного полушария.