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«Рождественский» астероид приблизится к Земле

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Астрономы обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, сообщает Европейское космическое агентство. Он получил неофициальное название «рождественский».

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации ученых, небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние 680 000 километров, поэтому опасности для человечества в ближайшем будущем не представляет.

Астероид можно будет наблюдать в телескопы до 19 декабря. Лучший обзор откроется из Южного полушария.




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