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Сборщик Kia и BMW «Автотор» перезапустил производство китайскими авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Автотор»

Калининградский завод «Автотор» возобновил работу, теперь он выпускает китайские автомобили, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Рад сообщить: "Автотор" вернулся к работе. Действительно, три китайские компании, с ними заключили соглашения, и уже идет сборка, на прошлой неделе она началась», — сказал Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Автотор» в этом году выпустит от 1,5 тысячи до 5 тысяч автомобилей, а в следующем году намерен выйти на 100 тысяч машин. О каких брендах идет речь, губернатор не уточнил.

По данным телеграм-канала «Русский автомобиль», речь идет о компаниях BAIC и Dongfeng. Второй уже отгружает в России машинокомплекты для производства электромобилей Evolute.

«Автотор» занимался контрактной сборкой Hyundai, Kia и BMW. В последние годы производил 220 тысяч машин.

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