Киев разозлило исчезновение Украины из трендов Twitter

Тема конфликта на Украине странным образом исчезла из трендов Twitter (соцсеть заблокирована в России), сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files [слитая Маском переписка прежнего руководства Twitter о блокировке аккаунтов и контента] об осени — зиме 2022 года?» — бросил вызов Маску Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины также с недоумением обратил внимание на невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт Twitter с украинским номером.

Маск после приобретения Twitter резко изменил политику соцсети. Он также представил «наиболее вероятный» исход конфликта. По его мнению, он завершится, когда Крым признают частью России и Москва получит гарантии нейтрального статуса Украины.