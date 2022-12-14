Киев разозлило исчезновение Украины из трендов Twitter

Тема конфликта на Украине странным образом исчезла из трендов Twitter (соцсеть заблокирована в России), сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files [слитая Маском переписка прежнего руководства Twitter о блокировке аккаунтов и контента] об осени — зиме 2022 года?» — бросил вызов Маску Подоляк.
Советник главы офиса президента Украины также с недоумением обратил внимание на невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт Twitter с украинским номером.
Маск после приобретения Twitter резко изменил политику соцсети. Он также представил «наиболее вероятный» исход конфликта. По его мнению, он завершится, когда Крым признают частью России и Москва получит гарантии нейтрального статуса Украины.
GammiPluhМеркель расписалась в недоговороспособности НАТО, вся это группировка сплошные лицемеры и пустозвоны
DYNAMO7294А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?
AlhazredВперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))
УдавиковКто-то ещё верит в западную демократию?