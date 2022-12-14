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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев разозлило исчезновение Украины из трендов Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Тема конфликта на Украине странным образом исчезла из трендов Twitter (соцсеть заблокирована в России), сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files [слитая Маском переписка прежнего руководства Twitter о блокировке аккаунтов и контента] об осени — зиме 2022 года?» — бросил вызов Маску Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины также с недоумением обратил внимание на невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт Twitter с украинским номером.

Маск после приобретения Twitter резко изменил политику соцсети. Он также представил «наиболее вероятный» исход конфликта. По его мнению, он завершится, когда Крым признают частью России и Москва получит гарантии нейтрального статуса Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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