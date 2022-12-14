Роспотребнадзор отреагировал на завирусившийся в интернете рецепт настойки из тушки крота, он назвал напиток очень опасным, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Рецепт кротовухи появился в твиттере и быстро стал вирусным, вызвал множество мемом и шуток. В рецепте автор описывал, как приготовил настойку из тушки крота и даже показывал фотографию трехлитровой банки с плавающим в ней «кротом».

«Нужно помнить, что кроты очень часто заражаются глистами. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70–80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами», — говорится в сообщении.

Среди кротов также распространены внешние паразиты — блохи и клещи. На одном зверьке встречаются до 15 и более блох и до 20—25 клещей. Это значит, что кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например – туляремии, которая передается человеку.

«Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасным или привести к инвалидизации», — написал Роспотребнадзор.