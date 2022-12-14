Apple разрешит установку софта из сторонних источников

Apple готовится разрешить использование сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad. К этому ведут требования Европейского союза, вступающие в силу в 2024 году.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на людей, знакомых с ходом работ, рассказал о том, что корпорация готовится открыть ключевые элементы платформы Apple разработчикам. Это даст возможность устанавливать приложения из сторонних источников, а не только из App Store.

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В течение многих лет разработчики жаловались на слишком большую власть Apple и Google на своих платформах и в магазинах приложений. ЕС принял закон выравнивающий условия и требующий от корпораций снять любые ограничения на установку в Европе. Он вступит в силу в 2024 году.

Альтернатива App Store позволит избежать «налога» Apple в 30% за любые финансовые операции. Разработчики смогут распространять свои продукты дешевле, без необходимости компенсировать сборы платформы.