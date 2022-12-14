НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Apple разрешит установку софта из сторонних источников

Источник:
Sibnet.ru
355 0
Иконка App Store на iPhone
Фото: © Sara Kurfe? / Unsplash License

Apple готовится разрешить использование сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad. К этому ведут требования Европейского союза, вступающие в силу в 2024 году.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на людей, знакомых с ходом работ, рассказал о том, что корпорация готовится открыть ключевые элементы платформы Apple разработчикам. Это даст возможность устанавливать приложения из сторонних источников, а не только из App Store.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕApple пригрозил Маску удалением Twitter

В течение многих лет разработчики жаловались на слишком большую власть Apple и Google на своих платформах и в магазинах приложений. ЕС принял закон выравнивающий условия и требующий от корпораций снять любые ограничения на установку в Европе. Он вступит в силу в 2024 году.

Альтернатива App Store позволит избежать «налога» Apple в 30% за любые финансовые операции. Разработчики смогут распространять свои продукты дешевле, без необходимости компенсировать сборы платформы.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Роскосмос выпустил приложение для просмотра спутниковых снимков
Опасный эксплоит позволил антивирусам удалять файлы Windows
Плеер в Windows 11 получит полезную функцию
Российская IT-компания удалила русский язык и сохранила украинский
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
2164
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
5059
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
6448
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
11315
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
16981
3
Как выбрать
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
06.12.22, 21:56
2076
2
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
2802
1
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
22540
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
7104
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
5989
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва
Абхазия увидела попытки открыть второй фронт против России
Минобороны подтвердило наступление российских войск
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Меркель расписалась в недоговороспособности НАТО, вся это группировка сплошные лицемеры и пустозвоны

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

Удавиков

Кто-то ещё верит в западную демократию?