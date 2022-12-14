США объявят о поставке Украине ЗРК Patriot

Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщили американским СМИ высокопоставленные сотрудники американской администрации.

Планы по поставке Украине Patriot уже готовы, но их еще должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего документ поступит на подпись американскому президенту Джо Байдену. Ожидается, что документ будет одобрен, приводит ТАСС материал CNN.

В случае принятия положительного решения комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней.

Украина длительное время добивалась от США передачи Patriot, но прежде получала отказ. Эти системы — основной элемент противоракетной обороны американской армии. ЗРК поступили на вооружение в 1984 году. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров.