НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Объявлена дата выхода следующего аниме Хаяо Миядзаки

Источник:
Sibnet.ru
297 0
Фото: 大臣官房人事課 / CC BY 4.0

Новое полнометражное аниме легендарного Хаяо Миядзаки выйдет 12 июля 2023 года, сообщается на официальных страницах Studio Ghibli в соцсетях.

Аниме получило рабочее название «Как поживаете?». Оно основано на одноименном романе Есино Гэндзабуро, в котором рассказывается о 15-летнем японском школьнике Дзюнъити Хонда после смерти отца.

При этом речь не идет о точной адаптации книги — Миядзаки ранее заявлял, что взял роман за основу своего аниме, однако при этом его сюжет будет отличаться от оригинала. Длительность фильма составит 125 минут.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры на специальной конференции в Токио. В том же году вышла последняя на сегодня работа Миядзаки «Ветер крепчает».

Хаяо Миядзаки считается одним из самых влиятельных аниматоров мира. Японский аниматор получил всемирную известность после выхода в 2002 году мультфильма «Унесенные призраками», который получил премию «Оскар».

В 2014 году Миядзаки был включен в «Зал славы научной фантастики и фэнтези». В 2015 году был удостоен почетной премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Еще по теме
Составлен рейтинг лучших зарубежных фильмов 2022 года
Дени Вильнев закончил вторую часть «Дюны»
«Аватар: Путь воды» номинировали на «Золотой глобус» до премьеры
Киноновинки не смогли обогнать «Елки 9» в прокате
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва
Минобороны подтвердило наступление российских войск
Абхазия увидела попытки открыть второй фронт против России
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль оценил вероятность вывода войск с Украины
Новый город построят в Херсонской области по приказу Путина
Армию Белоруссии подняли по тревоге
Курс евро поднялся выше 67 рублей
Топ комментариев

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

Удавиков

Кто-то ещё верит в западную демократию?

GammiPluh

Меркель расписалась в недоговороспособности НАТО, вся это группировка сплошные лицемеры и пустозвоны

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?