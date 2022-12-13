Объявлена дата выхода следующего аниме Хаяо Миядзаки

Новое полнометражное аниме легендарного Хаяо Миядзаки выйдет 12 июля 2023 года, сообщается на официальных страницах Studio Ghibli в соцсетях.

Аниме получило рабочее название «Как поживаете?». Оно основано на одноименном романе Есино Гэндзабуро, в котором рассказывается о 15-летнем японском школьнике Дзюнъити Хонда после смерти отца.

При этом речь не идет о точной адаптации книги — Миядзаки ранее заявлял, что взял роман за основу своего аниме, однако при этом его сюжет будет отличаться от оригинала. Длительность фильма составит 125 минут.

В 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры на специальной конференции в Токио. В том же году вышла последняя на сегодня работа Миядзаки «Ветер крепчает».

Хаяо Миядзаки считается одним из самых влиятельных аниматоров мира. Японский аниматор получил всемирную известность после выхода в 2002 году мультфильма «Унесенные призраками», который получил премию «Оскар».

В 2014 году Миядзаки был включен в «Зал славы научной фантастики и фэнтези». В 2015 году был удостоен почетной премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.