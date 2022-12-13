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ГОСТ для электросамокатов утвердили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новый национальный стандарт для электрических средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба ведомства.

К этой категории отнесли электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. ГОСТ классифицирует такой транспорт и вводит требования к комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии.

В частности, стандарт требует, чтобы устройства были «спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения в результате прогнозируемого ненормального использования».

Также для таких транспортных средств установлено ограничение скорости. По ГОСТУ электросамокаты, моноколеса и гироскутеры могут разгоняться максимум до 25 километров в час.

При разработке документа был учтен как международный опыт технических требований, так и мнения организаций-членов технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт».

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