Курс евро поднялся выше 67 рублей

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Курс евро в ходе торгов во вторник на Московской бирже поднимался выше 67 рублей — впервые с 30 мая.
Сначала евро торговался по курсу 66,92 рубля, курс доллара составлял 62,99 рубля. Затем евро поднялся до 67,10 рубля, а доллар — до 63,11 рубля, следует из данных биржи.
Эксперты отмечают, что российская валюта слабеет на фоне ожидания участников рынка по сокращению экспорта нефти из-за введенного западными странами эмбарго.
Кроме этого, спрос на валюту традиционно растет в период предновогодних распродаж, указывают аналитики. В этой ситуации ослабление рубля может продолжиться.
AlhazredВперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))
УдавиковКто-то ещё верит в западную демократию?
GammiPluhМеркель расписалась в недоговороспособности НАТО, вся это группировка сплошные лицемеры и пустозвоны
DYNAMO7294А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?