Армию Белоруссии подняли по тревоге

Внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил началась в Белоруссии, сообщает министерство обороны республики. Отмечается, что мероприятия будут носить широкомасштабный характер.

«Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березину», — уточнило ведомство.

Указывается, что колонны с военной техникой и личным составом армейских подразделений будут проходить по дорогам общего пользования для выдвижения на точки начала учений.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович уточнил, что в первую очередь проверке будут подвергнуты воинские части, входящие в комплект сил немедленного реагирования.