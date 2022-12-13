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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армию Белоруссии подняли по тревоге

Источник:
«БелТА»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил началась в Белоруссии, сообщает министерство обороны республики. Отмечается, что мероприятия будут носить широкомасштабный характер.

«Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березину», — уточнило ведомство.

Указывается, что колонны с военной техникой и личным составом армейских подразделений будут проходить по дорогам общего пользования для выдвижения на точки начала учений.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович уточнил, что в первую очередь проверке будут подвергнуты воинские части, входящие в комплект сил немедленного реагирования.

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pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?

Удавиков

Кто-то ещё верит в западную демократию?