Кремль оценил вероятность вывода войск с Украины

Вывод российских войск с Украины до конца года исключен, об этом «не может быть и речи», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились на данный момент. Речь о появлении в составе России новых субъектов, решение об этом было принято на основе референдумов.

Песков также назвал предложенные украинским президентом Владимиром Зеленским три шага для мира на Украине «тремя шагами к продолжению боевых действий». Президент Украины озвучил свое предложение 13 декабря в обращении к лидерам стран G7.

По его словам, для достижения мира на Украине от партнеров требуется предоставление Киеву современных видов вооружений, помощь в сохранении финансовой и энергетической стабильности, а также созыв саммита для обсуждения представленной ранее «формулы мира».