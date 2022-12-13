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Кремль оценил вероятность вывода войск с Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Вывод российских войск с Украины до конца года исключен, об этом «не может быть и речи», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились на данный момент. Речь о появлении в составе России новых субъектов, решение об этом было принято на основе референдумов.

Песков также назвал предложенные украинским президентом Владимиром Зеленским три шага для мира на Украине «тремя шагами к продолжению боевых действий». Президент Украины озвучил свое предложение 13 декабря в обращении к лидерам стран G7.

По его словам, для достижения мира на Украине от партнеров требуется предоставление Киеву современных видов вооружений, помощь в сохранении финансовой и энергетической стабильности, а также созыв саммита для обсуждения представленной ранее «формулы мира».

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Политика #Россия #Мир
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pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?

Удавиков

Кто-то ещё верит в западную демократию?