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Британия ввела санкции против российских военачальников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Великобритания расширила санкционный список против россиян, включив в него 12 высокопоставленных военнослужащих, следует из сообщения британского правительства.

Так, под ограничительные меры попали:

  • командующий ВДВ России Михаил Теплинский
  • начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Михаил Матвеевский
  • командующий Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин
  • директор Главного вычислительного центра Вооруженных сил России Роберт Баранов
  • командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев
  • начальник управления беспилотной авиации Александр Новиков

Кроме того, в перечне указан командующий 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа Александр Санчик, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаил Зусько, замкомандующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев, командир 144-й мотострелковой дивизией генерал-майор Олег Цоков, командующий четвертой танковой дивизией Евгений Журавлев, командующий ракетными войсками и артиллерией 1-ой танковой армии Георгий Шуваев

Британские власти считают, что данные представители старшего командного состава Вооруженных сил России якобы были задействованы «в нанесении ударов по украинским городам».

Всем лицам из «черного списка» запрещено находиться в Великобритании, а их активы в стране заморозят. Также с ними нельзя будет вести бизнес.

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pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?