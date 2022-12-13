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Новый город построят в Херсонской области по приказу Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый город построят в Геническом районе Херсонской области на Арабатской стрелке, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Владимир Сальдо.

«Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — сообщил глава региона.

По его словам, поручение построить город поступило от президента России Владимира Путина. Сейчас прорабатывается проект будущей застройки. «Процесс уже идет», — подчеркнул Сальдо.

На стрелке появятся новые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Также там создадут условия для работы правительственных органов.

Арабатская стрелка — коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Северная часть стрелки административно относится к Херсонской области, тогда как южная — к Республике Крым.

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