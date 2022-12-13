Ростелеком раздаст клиентам два миллиона призов

Компания Ростелеком запустила онлайн-игру «Генератор подарков» для своих клиентов-участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам.

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза — одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 тысяч рублей от компании Level.Travel.

Также Ростелеком приготовил для своих клиентов более двух миллионов призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Лицей», а также партнеров программы «Бонус».

Принять участие в розыгрыше могут действующие и новые клиенты компании — достаточно быть зарегистрированным в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.

Итоги онлайн-игры подведут 15 января 2023 года. Полные правила и условия проведения «Генератора подарков» доступны на сайте igra.rt.ru.