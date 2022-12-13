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Новосибирские поликлиники заработают без выходных из‑за вспышки ОРВИ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Поликлиники Новосибирской области перешли на семидневный режим работы из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба правительства региона.

Поликлиники будут работать с 8.00 до 20.00. Вызовы на дом принимаются до 19.00, созданы дополнительные выездные бригады и кабинеты дистанционного консультирования.

«С 7.30 начинают работать регистратура, call-центры и 122. Самый пик обращений приходится на 8.00 утра. Мы сейчас выводим максимальное количество операторов. Сегодня на линию вышли 110 операторов. Мы оформим вызов в течение рабочего дня», — сказала замминистра здравоохранения Елена Аксенова.

Вызвать врача можно в личном кабинете на Госуслугах, с помощью чат-бота «Мое здоровье» в Telegram и по единому номеру 122.

За последние три недели в регионе в несколько раз увеличилось количество обращений в поликлиники. Если обычно в день регистрируют 7 тысяч вызовов врача на дом, в этот понедельник оформили 16 тысяч вызовов, и большинство – по поводу вирусных заболеваний.

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Жизнь #Здоровье #Новосибирск
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