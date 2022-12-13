Стало известно о предновогоднем послании Путина

Президент России Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию.
«Прошла информация про 27-е число (декабря), не совсем однозначно (по дате), но такая информация прошла», — сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность прописана в 84-й статье Конституции.
Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Ранее он сообщил, что другое традиционное мероприятие — большая
пресс-конференция главы государства — до Нового года также не планируется.
Но, как он отметил, Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами.
pkv84И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.
AlhazredВперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))
MuCbEНу это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...
DYNAMO7294А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?