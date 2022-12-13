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Стало известно о предновогоднем послании Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию.

«Прошла информация про 27-е число (декабря), не совсем однозначно (по дате), но такая информация прошла», — сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность прописана в 84-й статье Конституции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Ранее он сообщил, что другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция главы государства — до Нового года также не планируется. 

Но, как он отметил, Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами.

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pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?