Стало известно о предновогоднем послании Путина

Президент России Владимир Путин через две недели может выступить с посланием к Федеральному собранию.

«Прошла информация про 27-е число (декабря), не совсем однозначно (по дате), но такая информация прошла», — сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность прописана в 84-й статье Конституции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Ранее он сообщил, что другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция главы государства — до Нового года также не планируется.



Но, как он отметил, Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами.