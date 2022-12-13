Россия успешно испытала мощный плазменный двигатель

Фото: © NASA
Российский плазменный двигатель СПД-230 успешно прошел цикл доводочных испытаний, сообщил директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков.
Разработка велась в интересах Роскосмоса. При этом Абраменков подчеркнул, что работа сделана «на опережение», так как под перспективный двигатель пока нет соответствующего аппарата.
СПД-230 может быть использован для разных проектов — в частности, для будущей российской лунной миссии, а также решения задач по выведению полезной нагрузки на орбиту. При этом не исключено, что применение двигателю придется искать долго.
Стационарный плазменный двигатель представляет собой электростатический ракетный двигатель с ксеноном в качестве рабочего тела.
pkv84И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.
AlhazredВперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))
MuCbEНу это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...
DYNAMO7294А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?