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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия успешно испытала мощный плазменный двигатель

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Российский плазменный двигатель СПД-230 успешно прошел цикл доводочных испытаний, сообщил директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков.

Разработка велась в интересах Роскосмоса. При этом Абраменков подчеркнул, что работа сделана «на опережение», так как под перспективный двигатель пока нет соответствующего аппарата.

СПД-230 может быть использован для разных проектов — в частности, для будущей российской лунной миссии, а также решения задач по выведению полезной нагрузки на орбиту. При этом не исключено, что применение двигателю придется искать долго.

Стационарный плазменный двигатель представляет собой электростатический ракетный двигатель с ксеноном в качестве рабочего тела.

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pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?