Россия успешно испытала мощный плазменный двигатель

Российский плазменный двигатель СПД-230 успешно прошел цикл доводочных испытаний, сообщил директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков.

Разработка велась в интересах Роскосмоса. При этом Абраменков подчеркнул, что работа сделана «на опережение», так как под перспективный двигатель пока нет соответствующего аппарата.

СПД-230 может быть использован для разных проектов — в частности, для будущей российской лунной миссии, а также решения задач по выведению полезной нагрузки на орбиту. При этом не исключено, что применение двигателю придется искать долго.

Стационарный плазменный двигатель представляет собой электростатический ракетный двигатель с ксеноном в качестве рабочего тела.