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Xiaomi анонсировала свой первый портативный SSD

Источник:
Sibnet.ru
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твердотельный накопитель Mi Mobile SSD
Фото: © Xioami

Xiaomi представила портативный накопитель Mi Mobile SSD. Он будет поставляться только с емкостью 1 Тб и стоит дешевле, чем у большинства конкурентов.

Диск получил алюминиевый корпус. Скорость чтения и записи составляет 2000 Мб/с, это позволяет «закинуть» на него 4К-фильм за пару минут. Он совместим с операционными системами Windows 7, macOS x 10.6, Android 9, Ubuntu 16 и новее.

На краудфандинговой платформе Xiaomi Mall накопитель Mi Mobile SSD появится 14 декабря. Стоимость на этапе сбора средств составит 649 юаней (5,9 тысячи рублей), после выхода в продажу — 799 юаней (7,2 тысячи рублей).

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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?