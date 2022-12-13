Xiaomi анонсировала свой первый портативный SSD

Xiaomi представила портативный накопитель Mi Mobile SSD. Он будет поставляться только с емкостью 1 Тб и стоит дешевле, чем у большинства конкурентов.

Диск получил алюминиевый корпус. Скорость чтения и записи составляет 2000 Мб/с, это позволяет «закинуть» на него 4К-фильм за пару минут. Он совместим с операционными системами Windows 7, macOS x 10.6, Android 9, Ubuntu 16 и новее.

На краудфандинговой платформе Xiaomi Mall накопитель Mi Mobile SSD появится 14 декабря. Стоимость на этапе сбора средств составит 649 юаней (5,9 тысячи рублей), после выхода в продажу — 799 юаней (7,2 тысячи рублей).