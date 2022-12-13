Павел Дуров признан богатейшим человеком ОАЭ

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров признан богатейшим человеком в Объединенных Арабских Эмиратах, следует из данных Forbes.

На текущий момент состояние российского миллиардера оценивается в 15,1 миллиарда долларов. В прошлом году Павел Дуров также был признан самым богатым человеком, который живет и работает на территории этой страны.

Дуров в настоящее время имеет четыре гражданства: у него есть паспорта Российской Федерации, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Гражданином Объединенных Арабских Эмиратов он стал только в феврале этого года.

В общем списке миллиардеров Forbes Дуров занимает 123 место. В прошлом году его состояние оценивалось в 17 миллиардов долларов.