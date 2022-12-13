Китай запретил поставки процессоров Loongson в Россию

Китай запретил экспорт в Россию и другие страны процессоров Loongson на базе своей собственной архитектуры LoongArch. Данная технология используется в военно-промышленном комплексе КНР.

Некоторые российские производители электроники уже тестировали чипы Loongson, но теперь приобрести партию невозможно, пишет «Коммерсантъ». При этом отмечается, что зависимость России от китайских процессоров была минимальной.

В то же время пока ноутбуки и материнские платы на Loongson можно купить на AliExpress, эти товары доступны для заказа в Россию. Таким образом, запрет касается только промышленных партий процессоров.

Аналитики отмечают, что для выпуска оборудования для российского рынка сейчас гораздо проще и безопаснее использовать процессоры Intel, которые по своим характеристикам опережают китайские аналоги.