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Путин призвал заменить «монстров из комиксов» на русских героев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал к популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающим традиционным ценностям, говорится перечне поручений главы государства.

Проблему популяризации отечественных героев подняла на встрече Путина с историками и религиозными деятелями доктор исторических наук Наталья Наручниках. Она посетовала, что не может найти в продаже футболки с русскими богатырями или героями сказок в подарок внукам.

В магазинах есть «только Бэтмен, Спайдермен, всякие монстры», приводит ТАСС слова Нарочницкой. По ее мнению, настольные игры, мультфильмы, книги должны рассказывать детям о Дмитрии Донском, Александре Невском и других героях.

Путин согласился, что истории нужно учить с детского сада, создавая для этого книги, игрушки, мультфильмы. Он поручил правительству принять меры «направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора».

Речь идет, в частности, идет об использовании изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления, говорится в поручении президента.

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