Виктор Бут, возвращенный в Россию из тюремного заключения в США, сказал, что не сталкивался с русофобией среди американских сокамерников и сохранил о них теплые чувства.

Бут отметил, что нельзя жить с одним лишь чувством ненависти к Америке, где он провел 12 лет в тюремном заключении. «Конечно, остались теплые воспоминания — правда, их было немного — о некоторых сокамерниках, с которыми я сошелся. Многие стали хорошими приятелями», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, будучи заключенным, он многое узнал об Америке. «Ведь тюрьма — это срез общества, по которому можно понять их многочисленные проблемы. В свою очередь, мои приятели узнали от меня много о России», добавил Бут.

В интервью RT, он ранее отметил, что в американской тюрьме ему не пришлось сталкиваться с русофобией ни со стороны других заключенных, ни со стороны персонала.

«В основном все были как-то настроены с какой-то симпатией к России. Или, по крайней мере, если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», — уточнил Бут.

Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, 8 декабря был возвращен на родину в обмен на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков.