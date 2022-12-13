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Бут сохранил дружеские чувства к сокамерникам из Америки

Источник:
Sibnet.ru
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Виктор Бут, возвращенный в Россию из тюремного заключения в США, сказал, что не сталкивался с русофобией среди американских сокамерников и сохранил о них теплые чувства.

Бут отметил, что нельзя жить с одним лишь чувством ненависти к Америке, где он провел 12 лет в тюремном заключении. «Конечно, остались теплые воспоминания — правда, их было немного — о некоторых сокамерниках, с которыми я сошелся. Многие стали хорошими приятелями», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, будучи заключенным, он многое узнал об Америке. «Ведь тюрьма — это срез общества, по которому можно понять их многочисленные проблемы. В свою очередь, мои приятели узнали от меня много о России», добавил Бут.

В интервью RT, он ранее отметил, что в американской тюрьме ему не пришлось сталкиваться с русофобией ни со стороны других заключенных, ни со стороны персонала.

«В основном все были как-то настроены с какой-то симпатией к России. Или, по крайней мере, если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», — уточнил Бут.

Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, 8 декабря был возвращен на родину в обмен на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков.

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Жизнь #История
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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?