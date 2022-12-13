«ВКонтакте» внедрит NFT

«ВКонтакте» внедрит элементы Web-3: NFT-аватары и поддержку криптокошельков. Соцсеть планирует запуск маркетплейса невзаимозаменяемых токенов и внедрить его во все сервисы.

Генеральный директор «ВКонтакте» Мария Краснова считает, что внедрение Web-3 технологий станет новым этапом развития. Пользователи смогут демонстрировать NFT огромной аудитории VK, а создатели получат инструменты для монетизации творчества.

«Наша задача — упростить взаимодействие пользователей с NFT и сделать технологию по-настоящему массовой, представив её нашей 100-миллионной аудитории. NFT откроет пользователям новые возможности для самовыражения и персонализации виртуального профиля, а креаторам — новые инструменты для монетизации своего творчества», — цитирует слова Красновой пресс-служба VK.

Соцсеть уже запустила сервис VK NFT и скоро он будет доступен всем пользователям. Он нужен для переноса всех токенов пользователя в аккаунт «ВКонтакте», для этого необходимо привязать к нему криптокошелек хранящий цифровые активы.

В будущем на площадке появится маркетплейс, где пользователи смогут делиться токенами, общаться и зарабатывать на своем творчестве. NFT-витрина позволит подтвердить владение активом и просмотреть инвентарь других участников рынка.