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«ВКонтакте» внедрит NFT

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип VK NFT
Фото: © VK

«ВКонтакте» внедрит элементы Web-3: NFT-аватары и поддержку криптокошельков. Соцсеть планирует запуск маркетплейса невзаимозаменяемых токенов и внедрить его во все сервисы.

Генеральный директор «ВКонтакте» Мария Краснова считает, что внедрение Web-3 технологий станет новым этапом развития. Пользователи смогут демонстрировать NFT огромной аудитории VK, а создатели получат инструменты для монетизации творчества.

«Наша задача — упростить взаимодействие пользователей с NFT и сделать технологию по-настоящему массовой, представив её нашей 100-миллионной аудитории. NFT откроет пользователям новые возможности для самовыражения и персонализации виртуального профиля, а креаторам — новые инструменты для монетизации своего творчества», — цитирует слова Красновой пресс-служба VK.

Соцсеть уже запустила сервис VK NFT и скоро он будет доступен всем пользователям. Он нужен для переноса всех токенов пользователя в аккаунт «ВКонтакте», для этого необходимо привязать к нему криптокошелек хранящий цифровые активы.

В будущем на площадке появится маркетплейс, где пользователи смогут делиться токенами, общаться и зарабатывать на своем творчестве. NFT-витрина позволит подтвердить владение активом и просмотреть инвентарь других участников рынка.

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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?

Удавиков

Кто-то ещё верит в западную демократию?