Составлен рейтинг лучших зарубежных фильмов 2022 года

Сайт-агрегатор Metacritic опубликовал рейтинг лучших зарубежных фильмов 2022 года на основе отзывов разных изданий.
Основу рейтинга составили фильмы, которые не показывали в России из-за санкций, связанных с военной спецоперацией.
Первое место занял фильм «Солнце мое». Это история воспоминаний девушки Софи о каникулах у моря, которые она провела со своим отцом 20 лет назад.
На втором месте музыкальная драма «Тар». Фильм повествует о всемирно признанном дирижере и композиторе Лидия Тар. Она становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. Картину также номинировали на премию «Золотой глобус».
Третье место в рейтинге досталось фильму ужасов «Нет». Четвертое и пятое места у фильмов «Все, везде и сразу» и «Топ Ган: Мэверик». Также в десятку вошли картины «Иа», «Банши Инишерина», «Вся красота и кровопролитие», «Лакричная пицца» и «В дорогу».
pkv84И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.
AlhazredВперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))
MuCbEНу это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...
DYNAMO7294А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?