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Составлен рейтинг лучших зарубежных фильмов 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Солнце мое»

Сайт-агрегатор Metacritic опубликовал рейтинг лучших зарубежных фильмов 2022 года на основе отзывов разных изданий.

Основу рейтинга составили фильмы, которые не показывали в России из-за санкций, связанных с военной спецоперацией.

Первое место занял фильм «Солнце мое». Это история воспоминаний девушки Софи о каникулах у моря, которые она провела со своим отцом 20 лет назад.

На втором месте музыкальная драма «Тар». Фильм повествует о всемирно признанном дирижере и композиторе Лидия Тар. Она становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. Картину также номинировали на премию «Золотой глобус».

Третье место в рейтинге досталось фильму ужасов «Нет». Четвертое и пятое места у фильмов «Все, везде и сразу» и «Топ Ган: Мэверик». Также в десятку вошли картины «Иа», «Банши Инишерина», «Вся красота и кровопролитие», «Лакричная пицца» и «В дорогу».

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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?