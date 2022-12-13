Политик из Австрии назвал пугающими слова Меркель об обмане России

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу реального значения Минских соглашениях пугают своей откровенностью, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не были всерьез и были подписаны, чтобы дать Украине время, <...> чтобы в каком-то смысле подготовиться к возможному военному развитию. Пугает, с какой откровенностью госпожа Меркель об этом говорит», — цитирует ТАСС Штрахе.

Он признался, что был поражен хладнокровием, с которым Меркель высказалась в интервью. Такие слова подрывают основания для доверия, подчеркнул австрийский политик.

Меркель в интервью газете Die Zeit назвала заключение Минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время».