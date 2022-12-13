Уголовное дело против Лепса из‑за драки прекратят

Адвокаты подравшихся Григория Лепса и петербуржца договорились о примирении сторон, возбуждать уголовное дело в отношении певца не будут.

«Подтверждаю, что достигнуто примирение сторон. Мы подали ходатайство о прекращении уголовного дела», — цитирует StarHit адвоката потерпевшего Евгения Хейфеца.

Драка между Лепсом и жителем Санкт-Петербурга произошла в начале декабря. Певец сломал нос сопернику, а он написал на артиста заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По информации издания «Фонтанка», Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему, а также принес извинения.