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Уголовное дело против Лепса из‑за драки прекратят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Григория Лепса

Адвокаты подравшихся Григория Лепса и петербуржца договорились о примирении сторон, возбуждать уголовное дело в отношении певца не будут.

«Подтверждаю, что достигнуто примирение сторон. Мы подали ходатайство о прекращении уголовного дела», — цитирует StarHit адвоката потерпевшего Евгения Хейфеца.

Драка между Лепсом и жителем Санкт-Петербурга произошла в начале декабря. Певец сломал нос сопернику, а он написал на артиста заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Почему Лепс подрался в Питере?

По информации издания «Фонтанка», Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему, а также принес извинения.

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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?