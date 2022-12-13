Роскосмос выпустил приложение для просмотра спутниковых снимков

«Роскосмос» представил приложение для Android «Цифровая земля». Оно открывает доступ к данным спутникового цифрового зондирования и дает возможность просмотреть снимки планеты в высоком разрешении.

Пользователям открыт доступ в архив и сортировка снимков по дате, наличию облачности, разрешению и другим параметрам, сообщается на сайте «Роскосмоса». Есть возможность приобрести или заказать определенные фотографии.

Дополнительно можно подписаться на изменения в районе интереса, например, указать точку строительства дороги и получить оповещение о появлении новых снимков из этой области. Фото с разрешением до 70 см позволяют рассмотреть даже самые мелкие постройки.

Приложение позиционируется как часть целой системы для обеспечения доступности к данным дистанционного зондирования Земли. Оно вышло только для Android, о версиях для других платформ не сообщается.