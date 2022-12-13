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Роскосмос выпустил приложение для просмотра спутниковых снимков

Источник:
Sibnet.ru
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Спутник на орбите Земли
Фото: © NASA / Unsplash License

«Роскосмос» представил приложение для Android «Цифровая земля». Оно открывает доступ к данным спутникового цифрового зондирования и дает возможность просмотреть снимки планеты в высоком разрешении.

Пользователям открыт доступ в архив и сортировка снимков по дате, наличию облачности, разрешению и другим параметрам, сообщается на сайте «Роскосмоса». Есть возможность приобрести или заказать определенные фотографии.

Дополнительно можно подписаться на изменения в районе интереса, например, указать точку строительства дороги и получить оповещение о появлении новых снимков из этой области. Фото с разрешением до 70 см позволяют рассмотреть даже самые мелкие постройки.

Приложение позиционируется как часть целой системы для обеспечения доступности к данным дистанционного зондирования Земли. Оно вышло только для Android, о версиях для других платформ не сообщается.

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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?

Удавиков

Кто-то ещё верит в западную демократию?