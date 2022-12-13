Дени Вильнев закончил вторую часть «Дюны»

Съемки второй части «Дюны» Дени Вильнева завершились, сообщил актер Тимоти Шаламе в соцсети. Процесс занял около пяти месяцев.

Шаламе в «Дюне» исполняет одну из главных ролей — Пола Атрейдеса. Во второй части его герой, объединившийся с фрименами, планирует отомстить обидчикам, уничтожившим его семью.

Съемки «Дюны» стартовали в июле 2022 года. Они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. В общей сложности съемочный процесс продлился около пяти месяцев.

Первая часть «Дюны» по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.