НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дени Вильнев закончил вторую часть «Дюны»

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Съемки второй части «Дюны» Дени Вильнева завершились, сообщил актер Тимоти Шаламе в соцсети. Процесс занял около пяти месяцев.

Шаламе в «Дюне» исполняет одну из главных ролей — Пола Атрейдеса. Во второй части его герой, объединившийся с фрименами, планирует отомстить обидчикам, уничтожившим его семью.

Съемки «Дюны» стартовали в июле 2022 года. Они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. В общей сложности съемочный процесс продлился около пяти месяцев.

Первая часть «Дюны» по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

Еще по теме
«Аватар: Путь воды» номинировали на «Золотой глобус» до премьеры
Киноновинки не смогли обогнать «Елки 9» в прокате
Сериал «Папины дочки» получит продолжение
Google представил главные фильмы и сериалы года
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва
Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему
Минобороны подтвердило наступление российских войск
Обсуждение (0)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))