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Участники «Ледникового периода» станцуют под российские хиты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Современные хиты российских исполнителей станут главной музыкальной темой десятого выпуска проекта «Ледниковый период», сообщила пресс-служба Первого канала.

Евгения Медведева и Федор Федотов выступят под «Сумасшедшую» Алексея Воробьева. Татьяна Тотьмянина после полученной накануне травмы выйдет на лед с перебинтованным коленом под песню Мачете «Ай, больно, ай, больно…».

Некоторые участники станцуют под свои песни, например, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев выступят под трек певицы «Останься со мной», а Регина Тодоренко и Александр Энберт под композицию «Он за мной».

В жюри в десятом выпуске сядут Татьяна Анатольевна Тарасова, Татьяна Навка, Анна Снаткина, Кирилл Зайцев и Сергей Полунин.

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