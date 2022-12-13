Участники «Ледникового периода» станцуют под российские хиты

Современные хиты российских исполнителей станут главной музыкальной темой десятого выпуска проекта «Ледниковый период», сообщила пресс-служба Первого канала.

Евгения Медведева и Федор Федотов выступят под «Сумасшедшую» Алексея Воробьева. Татьяна Тотьмянина после полученной накануне травмы выйдет на лед с перебинтованным коленом под песню Мачете «Ай, больно, ай, больно…».

Некоторые участники станцуют под свои песни, например, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев выступят под трек певицы «Останься со мной», а Регина Тодоренко и Александр Энберт под композицию «Он за мной».

В жюри в десятом выпуске сядут Татьяна Анатольевна Тарасова, Татьяна Навка, Анна Снаткина, Кирилл Зайцев и Сергей Полунин.