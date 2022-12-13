Январь и февраль — самые невыгодные в плане выплат месяца для отпуска, лучше отдыхать в августе, марте и октябре, сообщает служба HH.ru
Упрощенно расчет отпускных производится по такой формуле:
сумма зарплаты за год (без отпускных, больничных, командировочных)
делится на 12 месяцев в году, и делится на 29,3 (среднемесячное количество дней
в году), затем умножается на количество дней отпуска.
Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздников, тем
больше отпускных будет начислено. Поэтому если важно получить как можно больше
отпускных, стоит выбирать отдых в марте, августе или октябре.
В августе 23 рабочих дня, марте и октябре — по 22. По 21
рабочему дню в июне, июле, сентябре, ноябре и декабре. Январь и февраль — самые
короткие месяцы в производственном календаре, отпускные за них небольшие.
Если в компании есть регулярные премии, в отпуск
лучше идти после получения такой выплаты. Тогда она будет учтена в расчете и
стоимость отпускного дня вырастет. То же относится и к повышению зарплаты.
Например, если обещают поднять зарплату с июня, до лета в отпуск идти
невыгодно.
Есть и еще одна хитрость при определении дат отпуска —
включать выходные в отдых. Например, если вы берете отпуск с понедельника по
пятницу и выходите на работу в понедельник, оплатят только пять дней. А если указать в заявлении отдых с понедельника по воскресенье, работодатель оплатит
семь дней.