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Названы самые невыгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Январь и февраль — самые невыгодные в плане выплат месяца для отпуска, лучше отдыхать в августе, марте и октябре, сообщает служба HH.ru

Упрощенно расчет отпускных производится по такой формуле: сумма зарплаты за год (без отпускных, больничных, командировочных) делится на 12 месяцев в году, и делится на 29,3 (среднемесячное количество дней в году), затем умножается на количество дней отпуска.

Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздников, тем больше отпускных будет начислено. Поэтому если важно получить как можно больше отпускных, стоит выбирать отдых в марте, августе или октябре.

В августе 23 рабочих дня, марте и октябре — по 22. По 21 рабочему дню в июне, июле, сентябре, ноябре и декабре. Январь и февраль — самые короткие месяцы в производственном календаре, отпускные за них небольшие.   

#Рынок труда
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Если в компании есть регулярные премии, в отпуск лучше идти после получения такой выплаты. Тогда она будет учтена в расчете и стоимость отпускного дня вырастет. То же относится и к повышению зарплаты. Например, если обещают поднять зарплату с июня, до лета в отпуск идти невыгодно.

Есть и еще одна хитрость при определении дат отпуска — включать выходные в отдых. Например, если вы берете отпуск с понедельника по пятницу и выходите на работу в понедельник, оплатят только пять дней. А если указать в заявлении отдых с понедельника по воскресенье, работодатель оплатит семь дней.

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pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?