Lada оказалась маркой с самым старым модельным рядом

Российская Lada возглавила рейтинг автомобильных брендов с самым старым модельным рядом. Второе место заняла Tesla, модели которой значительно моложе продукции АвтоВАЗа.

Средний возраст Lada составил 18,9 года. Американская Tesla заняла второе место со средним показателем за 7,8 года, в линейку входят четыре модели, последняя была представлена в марте 2019 года. Индийский бренд Mahindra стал третьим с аналогичным результатом. Компания продает машины, дебютировавшие еще в начале 2000-х.

В список брендов с самым молодым модельным рядом попали японская Isuzu, а также китайские Xpeng и NIO (в среднем 2,6 года у каждой марки).

Звание самого старого автомобиля досталось Lada Niva Legend (4х4), которая выпускается с 1977 года в неизменном виде. Самым молодым стал пикап Chevrolet Montana третьего поколения, представленный в начале декабря 2022 года.

Компания JATO Dynamics проанализировала 705 моделей 27 крупнейших производителей без большинства представителей китайского автопрома. Средний возраст линейки рассчитывался на основании даты официальной премьеры каждого автомобиля. При этом выпуск обновлений и другие корректировки в расчет не брались — только смены поколений, пишет Motor1.