«Аватар: Путь воды» номинировали на «Золотой глобус» до премьеры

Голливудской ассоциацией иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус — 2023», среди претендентов на лучший фильм оказался фильм «Аватар: Путь воды», премьере которого еще не состоялась.

Кинотеатральный релиз второго фильма «Аватар» состоится 14 декабря. Но ранее в частных кинозалах прошли предпоказы картины и критики уже смогли оценить «Аварат: Путь воды» Джеймса Кэмерона.

В категории лучший драматический фильм получить «Золотой глобус» претендуют «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Фабельманы», «Тар», «Топ Ган: Мэверик».

В номинацию лучшей комедии фильмы «Вавилон», «Банши Инишерина», «Все, везде и сразу», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Треугольник печали».

На звание лучшего драматического сериала претендуют «Лучше звоните Солу», «Корона», «Дом Дракона», «Озарк» и «Разделение». А главный комедийный или музыкальный сериал будут выбрать из проектов «Начальная школа «Эббот», «Медведь», «Хитрости», «Убийства в одном здании» и «Уэнсдэй».