НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Аватар: Путь воды» номинировали на «Золотой глобус» до премьеры

Источник:
Sibnet.ru
286 0
Фото: © кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Голливудской ассоциацией иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус — 2023», среди претендентов на лучший фильм оказался фильм «Аватар: Путь воды», премьере которого еще не состоялась.

Кинотеатральный релиз второго фильма «Аватар» состоится 14 декабря. Но ранее в частных кинозалах прошли предпоказы картины и критики уже смогли оценить «Аварат: Путь воды» Джеймса Кэмерона.

В категории лучший драматический фильм получить «Золотой глобус» претендуют «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Фабельманы», «Тар», «Топ Ган: Мэверик».

В номинацию лучшей комедии фильмы «Вавилон», «Банши Инишерина», «Все, везде и сразу», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Треугольник печали».

На звание лучшего драматического сериала претендуют «Лучше звоните Солу», «Корона», «Дом Дракона», «Озарк» и «Разделение». А главный комедийный или музыкальный сериал будут выбрать из проектов «Начальная школа «Эббот», «Медведь», «Хитрости», «Убийства в одном здании» и «Уэнсдэй».

Еще по теме
Дени Вильнев закончил вторую часть «Дюны»
Киноновинки не смогли обогнать «Елки 9» в прокате
Сериал «Папины дочки» получит продолжение
Google представил главные фильмы и сериалы года
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Определены финалисты шоу «Звезды в Африке 3»
Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва
Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему
Минобороны подтвердило наступление российских войск
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский перечислил три шага для наступления мира
Ряд стран устроили демарш из‑за слов Макрона о гарантиях России
России предсказали триумфальное возвращение на рынок газа Европы
Lada оказалась маркой с самым старым модельным рядом
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Самые ужасные подарки на Новый год
Все статьи
Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

DYNAMO7294

А коммуналка то в России подорожала с 1 декабря на 9%! Какое мне дело до предприятий Германии?