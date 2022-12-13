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Новосибирские компании посоревнуются в украшении кабинетов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Руководители и рядовые сотрудники приступили к украшению офисов к Новому году, во многих компаниях Новосибирска проводят конкурс на лучшее оформление кабинета, сообщает сервис Зарплата.ру.

Украшают офис в честь новогодних праздников в этом году в 89% компаний. В большинстве компаний (60%) во время украшения офиса задействованы и руководители, и рядовые сотрудники, в 16% – выбираются ответственные сотрудники, которые сами захотели наряжать елку, а в 24% организаций этим занимаются сотрудники АХО или HR-отделов.

В создании праздничного уюта в компаниях задействованы в основном женщины – 95% и всего 5% мужчин.

Кроме того, в 37% организаций проводят конкурс на лучшее новогоднее украшение кабинета. Победители получают сладости, фрукты, угощение, сувениры, игрушки, новогоднюю атрибутику, внутрикорпоративные баллы оценки или бонусы, корпоративный мерч, грамоты, благодарственные письма.

Согласно опросу, перед праздниками в 65% компаний помимо корпоративов проходят и другие мероприятия. Например, вручения грамот и награждения лучших сотрудников по итогам года – 59%, творческие мастер-классы – 18%, костюмированные мероприятия – 18%, благотворительные акции – 3%, квизы – 2%.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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