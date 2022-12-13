Ряд стран устроили демарш из‑за слов Макрона о гарантиях России

Дипломаты из нескольких стран Восточной Европы предприняли демарш после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.

Представители Чехии, а также Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии доставили письменный демарш в директорат континентальной Европы французского МИД в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники.

В документе эти страны подвергле критике идею переговоров с Россией по вопросам европейской безопасности. Они считают, что Москва пытается внести раскол и ослабить Европу.

Макрон по итогам своего визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По его словам, этот вопрос будет частью дискуссий о мире.

Президент Франции подчеркнул, что не видит военных вариантов решения украинского конфликта. Единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры, уверен он.