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Ряд стран устроили демарш из‑за слов Макрона о гарантиях России

Источник:
Reuters
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Фото: France Diplomatie - MEAE / CC0

Дипломаты из нескольких стран Восточной Европы предприняли демарш после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.

Представители Чехии, а также Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии доставили письменный демарш в директорат континентальной Европы французского МИД в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники.

В документе эти страны подвергле критике идею переговоров с Россией по вопросам европейской безопасности. Они считают, что Москва пытается внести раскол и ослабить Европу.

Макрон по итогам своего визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По его словам, этот вопрос будет частью дискуссий о мире.

Президент Франции подчеркнул, что не видит военных вариантов решения украинского конфликта. Единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры, уверен он. 

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pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

mosquito__2010

Хорошо но мало. Декоммунизация должна быть 100 процентной.