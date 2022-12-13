Зеленский перечислил три шага для наступления мира

Украина и ее партнеры для достижения мира должны предпринять три шага — это «новая сила», «новая прочность» и «новая дипломатия», заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Японии и США).

Под «новой силой» подразумевается передача Киеву новых вооружений — «современных танков», «более реактивной артиллерии», «более дальнобойных ракет» и снарядов, приводит РБК текст обращения.

«Новая прочность» — это сохранение «финансовой, энергетической, социальной стабильности», защита от атак украинской энергетики, помощь Украине «в газовом вопросе» и восстановлении.

Говоря о «новой дипломатии», Зеленский предложил созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit (глобальный саммит «формулы мира») для обсуждения реализации озвученной им на саммите G20 в ноябре «формулы мира» для Украины из десяти пунктов.