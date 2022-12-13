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«Поиск Mail.ru» закрылся

Источник:
Sibnet.ru
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VK Group отказалась от «Поиска Mail.ru» и начала использовать сервисы «Яндекса». Это связано с реализацией новой стратегии развития.

Изменения произошли 2 ноября 2022 года после завершения тестирования обновленных страниц go.mail.ru и mail.ru, сообщили ТАСС в пресс-службе VK. Изменения произошли незаметно для пользователей благодаря сохранению фирменного дизайна и привычного интерфейса в стиле Mail.ru. 

«Технологии "Поиска Mail.ru" продолжат работать и развиваться внутри наших продуктов — это "ВКонтакте", "VK Музыка", "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "Юла", "Маруся" и другие, а для пользователей доступна поисковая строка "Яндекса"», — ответила пресс-служба на запрос vc.ru.

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Там отметили, что изменения связаны с реализацией новой стратегии, чья главная задача — развитие конкретных сервисов. Поиск останется связующим звеном.

«Поиск Mail.ru» не пользовался особой популярностью. По данным Statcounter, в ноябре 2022 года он занимал пятое место с 1,2 миллиона пользователей, что составляло долю в 0,21% от общей аудитории.

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pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

Alhazred

Вперед твои любимцы-бандеровцы закончатся)))

mosquito__2010

Хорошо но мало. Декоммунизация должна быть 100 процентной.