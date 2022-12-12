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Назван лучший смартфон 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © store.google.com

Лучшим смартфоном 2022 года по версии влиятельного портала Android Authority стал Google Pixel 7 Pro.

Эксперты портала отметили, что смартфон получил улучшенный и узнаваемый дизайн. Особо они выделили фирменный стиль компоновки камер. Высокую оценку получили камера Pixel 7 Pro и чипсет Tensor G2.

В качестве других преимуществ были названы функция разблокировки по лицу, гарантированную поддержку программного обеспечения, улучшенный сканер отпечатков и длительное время автономной работы.

При этом Pixel 7 Pro также победил и в категории «Выбор пользователей». Второе место в рейтинге заняла базовая модель Google Pixel 7, которая отличается от Pro уменьшенным дисплеем и более упрощенными камерами.

Samsung Galaxy S22 Ultra оказался на третьем месте. Четвертое и пятое места разделили Samsung Galaxy S22 Plus и Oppo Find X5 Pro соответственно.

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Топ комментариев

pkv84

И не говори,даже не знаю как мы переживем такую жесть.

MuCbE

Ну это если спросить либераху. А если военного то это очень даже наступательные действия. Ведь армия...

MuCbE

Неплохой совет. Украина сразу присоединится к Японии.

mosquito__2010

Хорошо но мало. Декоммунизация должна быть 100 процентной.