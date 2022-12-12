Назван лучший смартфон 2022 года

Лучшим смартфоном 2022 года по версии влиятельного портала Android Authority стал Google Pixel 7 Pro.

Эксперты портала отметили, что смартфон получил улучшенный и узнаваемый дизайн. Особо они выделили фирменный стиль компоновки камер. Высокую оценку получили камера Pixel 7 Pro и чипсет Tensor G2.

В качестве других преимуществ были названы функция разблокировки по лицу, гарантированную поддержку программного обеспечения, улучшенный сканер отпечатков и длительное время автономной работы.

При этом Pixel 7 Pro также победил и в категории «Выбор пользователей». Второе место в рейтинге заняла базовая модель Google Pixel 7, которая отличается от Pro уменьшенным дисплеем и более упрощенными камерами.

Samsung Galaxy S22 Ultra оказался на третьем месте. Четвертое и пятое места разделили Samsung Galaxy S22 Plus и Oppo Find X5 Pro соответственно.