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Хорошее настроение негативно влияет на сон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: lilyfm / Attribution License

Ощущение счастья в течение дня может спровоцировать беспокойный сон, выяснили ученые.

Исследователи из Обернского университета изучали подростков в возрасте около 17 лет. На протяжении недели они собирали данные о сне подопытных с помощью смарт-устройств, которые записывали движения конечностей.

Также каждое утро подростки оценивали качество сна, а каждый вечер — свое настроение в течение дня, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Child Development.

Результаты показали, что ощущение счастья было связано с беспокойным сном. Негативное настроение было связано с большим количеством времени, проведенного во сне, а также более спокойным сном.

При этом есть нюанс: хорошее настроение сопровождалось высоким качеством сна, а негативное — плохим.

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