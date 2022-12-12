Чеченский спецназ уничтожил 50 танков украинской армии

Бойцам чеченского спецназа «Ахмат» за последние три недели удалось уничтожить около 50 танков украинской армии, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов.

По его словам, Вооруженные силы Украины в последнее время перебросили на чеченский участок «очень большое» количество техники и живой силы в попытке остановить наступление российских войск.

«Уничтожили в общей сложности около 50 танков и такое же количество бронетехники», — сказал Алаудинов в интервью RT.

Он подчеркнул, что переброска ВСУ техники пошла российским военнослужащим только на пользу, так как таким образом удалось «уничтожить максимальное количество этого всего».

Алаудинов в настоящее время занимает должность заместителя командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики.