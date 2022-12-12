Российский завод Mercedes-Benz возобновит работу

Российский завод Mercedes-Benz в Подмосковье планирует возобновить работу летом 2023 года, сообщил региональный директор по Петербургу группы «Автодом» Евгений Войтенков.

Ранее компания выкупила предприятие у немецкого концерна. По словам Войтенкова, документы на выпуск автомобилей будут подписаны в течение трех-четырех месяцев, пишет издание «Фонтанка.ру».

При этом Войтенков не стал раскрывать наименование бренда, который заинтересован в запуске производства. «Какой бренд будет, я пока не могу сказать. Есть возможности даже выбрать», — уточнил он.

Известно только, что завод планирует выпускать машины под иностранным брендом. Эксперты предполагают, что на предприятии может быть налажено производство автомобилей из китайских машинокомплектов под российской маркой.