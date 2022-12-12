NASA объявило новые сроки отправки людей на Луну и Марс

NASA скорректировало сроки высадки людей на Луну и Марс благодаря успешным результатам миссии аппарата Orion, который долетел до спутника Земли и вернулся обратно 11 декабря. Приводнение зонда произошло в Тихом океане около Сан-Диего

Следующий полет на Луну произойдет в конце 2023 года. Операцией будет заниматься компания SpaceX. На земной спутник полетит ракета Starship Human Landing System — единственный аппарат SpaceX, который получил одобрение для этой миссии, говорится в сообщении агентства.

При этом высадка людей на Луну планируется на 2024 год в рамках миссии «Артемида». В ближайшее время агентство озвучит участников полета. Общие расходы на программу составят 93 миллиарда долларов.

Также скорректированы планы по первой высадке людей на Красную планету. До приводнения Orion ее хотели совершить в 2033 году. Теперь же полет людей на Марс перенесли на 2030 год. Однако ракета для этой миссии пока не выбрана.