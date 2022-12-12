Google ввел «поисковые санкции» против России

Google в этом году откажется предоставлять список самых популярных поисковых запросов в России в рамках проекта «Год в поиске».

В настоящее время Россия отсутствует в списке стран на официальной странице проекта. В этом году в проект также не попали Белоруссия, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия и ряд других государств.

«Год в поиске» — ежегодный проект Google, в рамках которого компания демонстрирует самые популярные поисковые запросы на той или иной территории. Россия была участницей «Года в поиске» с 2016 года.

Согласно общемировому рейтингу самых популярных запросов 2022 года, словом года стала игра «Wordle». Также пользователи по всему миру часто искали новости, связанные с Украиной и кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.