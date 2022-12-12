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Россия приросла новым атомным городом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © IAEA

Новый атомный город появился в России — Энергодар, на его территории располагается Запорожская АЭС, самая крупная в Европе атомная электростанция. Это 28-й атомный город, сообщается на официальном сайте Росатома.

«Наша атомная семья расширилась. В нее вошли сотрудники Запорожской атомной станции. А город атомщиков Энергодар стал 28-м городом Росатома», — заявил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По словам гендиректора, компания запустила марафон помощи Энергодару, в ходе которого будет организован сбор вещей и денег для жителей города, который сейчас находится под постоянными обстрелами ВСУ.

«Во многих домах нет света и тепла. Разорены поликлиники и больницы. Особенно трудно приходится детям – во многих школах и детских садах не хватает самого необходимого. Город не переживет эту зиму без нашей помощи», — отметил Лихачев.

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища вблизи города Энергодар Запорожской области. Здесь работают шесть реакторов ВВЭР-1000. Ежегодно станция генерирует около 40 миллиардов кВт/ч электроэнергии.

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