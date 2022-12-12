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Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% энергообъектов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским лидером Джо Байденом сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны в результате ракетных ударов, сообщает офис президента.

Зеленский поблагодарил американского коллегу за ту помощь, которую США оказывают Украине в восстановлении энергосистемы, и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

Украинский президент попросил помочь с формированием эффективной противовоздушной обороны Украины. «Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период», — отметил Зеленский.

Ранее Байден сообщил, что провел телефонный разговор с Зеленским. Президент США подтвердил приверженность оказанию Украине экономической, гуманитарной помощи, а также содействию в области безопасности и «привлечении России к ответственности».

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Политика #Мир
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