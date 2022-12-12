«Гознак» выпустит новые бумажные банкноты

Новые бумажные банкноты планируется запустить в оборот в 2023 году, сообщил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

По его словам, предприятие готовится выпустить пятирублевые и десятирублевые банкноты. «Годовые контракты с Банком России и контракт 2022 года уже фактически исполнен. Сейчас идет обсуждение контракта на 2023 год»,— уточнил Трачук в интервью газете «Известия».

По словам гендиректора «Гознака», сложнее всего было с выпуском пятирублевой купюры, потому что ее печатали только один раз — в 1997 году. «Пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие»,— пояснил он.

Трачук уточнил, что банкноты низких номиналов не предназначены для крупных расчетов и хранения. Предполагается, что в основном они будут обращаться локально. Появление новых банкнот снизит расходы на производство наличных денег, так как металлические монеты стоят дороже.

Пятирублевая купюра 1997 года Фото : © Банк России

Выпуск десятирублевых банкнот образца 1997 года был прекращен в 2013 году, пятирублевых — в 1998 году. Центробанк минувшим летом сообщил, что может возобновить выпуск этих купюр уже в конце 2022 года.